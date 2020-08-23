Абэ разделил первое место с Эйсаку Сато по сроку непрерывной службы премьером Японии

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделил первое место по длительности непрерывного пребывания на посту главы японского правительства за всю историю страны со своим двоюродным дедом Эйсаку Сато, который возглавлял кабмин в середине прошлого века. В воскресенье наступил 2798 день непрерывной службы Абэ премьером Японии.

Действующий глава японского правительства в ноябре 2019 года уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера-министра за всю историю страны. Теперь 24 августа Синдзо Абэ станет рекордсменом и по показателю непрерывной службы премьером за всю историю Японии.

В 2018 году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который, согласно партийному уставу, должен стать последним. Таким образом, он получил возможность возглавлять правительство вплоть до 2021 года.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года (из-за болезни ему пришлось покинуть пост раньше положенного). Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также Олимпийских игр в Токио.