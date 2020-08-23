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Кризис в Белоруссии

Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии

По мнению украинского президента, после их итогов "не было бы вопросов ни у кого"
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

ТАСС, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы, чтобы успокоить народ и рассеять сомнения в результатах. Такое мнение глава украинского государства выразил в интервью телеканалу Euronews.

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"Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте". И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен", - заявил Зеленский, добавив, что при таком раскладе все было бы "спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".

17 августа украинский МИД заявил, что обнародованные результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом. Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями после белорусских выборов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичКризис в Белоруссии
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