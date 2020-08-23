Спикер парламента Ливии считает, что ЛАГ страдает от разногласий ее лидеров

"Я считаю, что Лига арабских государств не в состоянии ничего сделать с существующими разногласиями между их лидерами. Единственное, что они могут, только осуждать, выражать неприятие или недовольство, но эти заявления ни к чему не приводят и не останавливают боевые действия, - сказал он. - Ее решения могут быть единодушны, однако каждый делегат от арабской страны имеет право наложить вето на любое из них, а это затрудняет работу. В связи с этим мы считаем, что необходимо изменить Устав Лиги так, чтобы его могло принимать большинство".

При этом, как указал Салех, в нынешних условиях власти на востоке Ливии "больше рассчитывают на то, что арабские народы окажут давление на своих правителей". "Это необходимо, чтобы они поддержали Ливию и защитили ее независимость и территориальную целостность", - отметил он.

Спикер парламента также прокомментировал неоднократные призывы к реализации договора о коллективной обороне ЛАГ на фоне действий Турции в Ливии. "Это соглашение может быть полезным, только если такие решения принимаются большинством и обязывают других, - указал он. Но в случае все того же вето от какой-либо страны реализовать его будет невозможно из-за чьих-то прихотей и интересов".

Резиденция переходных властей

Салех заявил, что ПП Ливии видит шанс на разрешение затяжного кризиса и ждет заявленного прекращения огня, считая, что город Сирт должен стать резиденцией новых властей страны на переходный период.

"Я считаю, что сейчас появился шанс на то, чтобы разрешить ливийский кризис, особенно после того, как большинство стран потребовало мирного урегулирования, - указал он. - Если они займут твердую позицию в вопросе прекращения огня и учтут регион [Сирта и Эль-Джуфры], обозначенный в качестве "красной линии", тогда это будет возможно".

"Важно любым способом избежать разрушения Сирта, который можно сделать резиденцией новой власти - нового Президентского совета, разместить там правительственную штаб-квартиру, превратить его в центр, который объединит всех ливийцев. Мы с нетерпением ждем прекращения огня, которое позволит претворить это в жизнь, - указал Салех. - Сирт должен оставаться свободным от каких-либо вооруженных сил, в том числе миротворческих, за исключением полицейских в составе представителей различных регионов страны, которые будут отвечать за защиту правительственной штаб-квартиры и отдельных официальных лиц. Кроме того, предлагаю создать президентскую гвардию на основе указа будущего Президентского совета сразу после его появления. Помимо этого, в рамках предполагаемого консенсуса должны быть оформлены и договоренности между военными в рамках переговоров в формате "5+5" (по линии совместного военного комитета по пять представителей от каждой стороны) под эгидой ООН".

Никто не хочет войны

"Все мы прекрасно осознаем, что продолжение войны наносит ущерб жизненно важным объектам ливийского государства, вредит интересам зарубежных партнеров, а также способствует проникновению наемников и боевиков в соседние страны и бассейн Средиземного моря. От этого проигрывают все, - подчеркнул собеседник агентства. - Все хотят мирного решения, но тут происходит столкновение интересов различных сторон, каждая из которых желает получить хороший куш из богатств и ресурсов Ливии. Наращивание военного потенциала служит только для того, чтобы оказывать давление с целью продвижения собственных интересов, несмотря на то, что они все знают - война является неоправданной, но продолжают вмешиваться в дела независимого государства - члена ООН".

Спикер также выразил уверенность в том, что "все ливийцы отвергают раздробление их родины". "Но при этом они требуют политической и административной децентрализации - то есть справедливого распределения богатств и государственных институтов по всем ливийским регионам, - пояснил он. - Между тем хочу еще раз отметить, Ливия не может быть расколота или поделена на индивидуальные сферы влияния, поскольку она у нас одна, и она едина".

Нефтяные доходы

Салех считает, что нефтяные доходы Ливии возможно аккумулировать на специальном счете для их последующего использования после формирования новых властей.

"Доходы от нефти можно распределять справедливо, если создать специальный счет, на котором их будут размещать, - отметил он. - Однако мы предлагаем не использовать его до тех пор, пока не будет сформирован новый орган власти или некий комитет из ливийцев с участием Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) для осуществления выплаты средств с него, чтобы обеспечить права каждого ливийца на прибыль с нефти и газа".

По убеждению спикера парламента, осуществить это возможно и не составит особого труда. "Это легко, и этого требуют ливийцы, - считает он. - Такой вариант позволит избежать ущерба для экономики Ливии и интересов всех партнеров. И Россия может сыграть важную роль в прекращении огня и справедливом распределении доходов от нефти и газа".

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.

18 января прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящиеся под контролем ЛНА. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. Позднее предпринимались попытки вернуть работу сектора в нормальное русло, однако все они пока не увенчались успехом. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

21 августа заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о "немедленном прекращении огня" и приостановке всех военных операций. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых Сирте и регионе Эль-Джуфра. В ПП поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.

Власти на Востоке, в том числе ЛНА, неоднократно заявляли, что инициатива по закрытию объектов нефтяной инфраструктуры исходила от жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы от продажи нефти поступают в Центробанк в Триполи, находящийся под контролем столичного правительства.