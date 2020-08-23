Белорусский депутат призвал власти оперативно дать правовую оценку фактам насилия

"Сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом должны оперативно дать правовую оценку произошедшему. Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам", - написал Воронецкий в воскресенье в Facebook.

Он считает, что по каждому обращению пострадавших граждан "должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности".

Кроме того, Воронецкий считает важным, чтобы информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел и принятых к ним мерам реагирования своевременно представлялась для освещения в СМИ. "Сегодня перед нами стоит задача не только восстановить справедливость, но и предотвратить новый виток насилия, сохранить гражданский мир и согласие, найти мирный выход из политического кризиса. И, конечно, как никогда важно сейчас всем нам овладеть умением прощать и каяться", - подчеркнул он.

Ранее Министр внутренних дел страны Юрий Караев на встрече с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем заявил, что не давал "каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания".