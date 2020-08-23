Тихановская считает, что военные не вмешаются в конфликт власти и оппозиции в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии не станут участвовать в силовых акциях против протестующих. Такое мнение озвучила баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская в опубликованном в воскресенье интервью агентству BNS.

"Это [было бы] преступление со стороны армии, если она выйдет против белорусского народа, потому что они (протестующие - прим. ТАСС) - это тоже белорусские люди", - сказала она.

По мнению Тихановской, не могут белорусы бить белорусов. "Я больше чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", - утверждала она. Демонстранты, по ее словам, обычные люди. "Они выходят на улицы не воевать, они выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие", - отметила Тихановская.

Тихановская также отметила, что главной задачей Координационного совета белорусской оппозиции является диалог с властями. "Итоговой целью [Координационного совета] является диалог с властями для организации новых честных, свободных и прозрачных выборов", - сказала она. По ее словам, пока совет находится в самом начале пути. "Сформировался президиум, создаются рабочие группы, у которых будет свой участок работы, какая-то своя направленность", - утверждала Тихановская.

В состав Координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица, среди которых лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Совет заявил, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.

В Белоруссии более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов 9 августа, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По данным ЦИК, победу на выборах с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования, выехала из страны и находится в Литве.