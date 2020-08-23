К Дому правительства в центре Минска прибыли автозаки и машины ОМОН

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько автозаков и машин ОМОН прибыли к Дому правительства на площади Независимости в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Обстановка в центре белорусской столицы, в частности в районе площади, где обычно проходят митинги оппозиции, утром в воскресенье оставалась спокойной. Скоплений протестующих пока нет. Как и в субботу, проход к Дому правительства и памятник Ленину перед ним обнесены металлическими заграждениями.

По центральным улицам Минска продолжается автомобильное движение, менее интенсивное, чем в будние дни. Интернет работает без перебоев. На проспекте Независимости с утра открылись кафе и магазины.

В Белоруссии, где 9 августа состоялись выборы президента, почти две недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами волеизъявления. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко.