Минобороны Белоруссии сообщило о мерах по боевой подготовке на границе

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии сообщило в воскресенье о мерах, принимаемых в рамках поставленной задачи по усилению охраны госграницы, в частности, полетах авиации.

"Белорусская авиация выполняет полеты в рамках охраны госграницы в воздушном пространстве", - говорится в сообщении с хештегом "боевая подготовка" в официальном Telegram-канале ведомства. Министерство также проинформировало, что подразделения радиоэлектронной борьбы из состава сводной группировки войск "занимают временный позиционный район". Их задачами указаны "ведение разведки, радиоподавление приемных терминалов спутниковых радионавигационных систем и комплексный технический контроль в районах выполнения задач войсками".

Мотострелковые и танковые подразделения "оборудуют районы и совершенствуют позиции в инженерном отношении, создают систему огня", а подразделения 120-й отдельной механизированной бригады со средствами усиления "приступают к практическому несению службы по охране госграницы", добавили в Минобороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Западному оперативному командованию вооруженных сил страны взять на жесточайший контроль передвижение военных подразделений государств - соседей, входящих в НАТО. Перед Госпогранкомитетом Лукашенко поставил задачу по периметру усилить охрану государственной границы, а руководству Минобороны приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы на западном направлении.