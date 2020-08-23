Верховная рада рассмотрит письмо Кравчука о выборах в Донбассе

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент получил письмо нового руководителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, в котором поднимается вопрос о местных выборах на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

"Касательно обращения Леонида Макаровича [Кравчука]: оно действительно поступило в Верховную раду, если я не ошибаюсь, в пятницу [первый вице-спикер Рады] Руслан Стефанчук направил его в комитеты, которые будут рассматривать эти вопросы", - сказал Разумков в воскресенье после церемонии поднятия флага Украины, день которого отмечается 23 августа.

При этом спикер не стал прогнозировать результаты рассмотрения обращения Кравчука. "Я скажу свою позицию, которую слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников. Выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", - добавил Разумков.

Противоречит минским соглашениям

В ходе последней видеоконференции контактной группы Кравчук пообещал попросить Верховную раду пересмотреть постановление о местных выборах 25 октября, которое запрещает их проведение на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее полпред РФ Борис Грызлов заявил, что постановление Верховной рады о проведении на Украине 25 октября текущего года местных выборов противоречит минским соглашениям.

В четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июля о местных выборах на Украине условием проведения выборов называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины.

Все эти требования прямо противоречат минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после проведения в регионе местных выборов и вступления в силу особого статуса Донбасса на постоянной основе, как указано в минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.