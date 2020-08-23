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Полиция назвала ситуацию с протестующими в Портленде бунтом

Активисты бросали в полицейских камни, бутылки и другие опасные предметы

ТАСС, 23 августа. Протестующие в Портленде (штат Орегон) в субботу вечером бросали в пытавшихся разогнать их полицейских камни и другие предметы. В ответ на это городские правоохранительные органы потребовали в Twitter, чтобы демонстранты разошлись, и назвали сложившуюся ситуацию бунтом.

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По информации агентства Reuters, протестующие собрались возле здания, где расположены офисы разных учреждений, в том числе отделение полиции.

"Когда офицеры попытались разогнать незаконную демонстрацию, в них полетели камни, бутылки и другие опасные предметы. <...> Командир объявил это бунтом", - заявила полиция, отметив, что в случае отказа протестующих покинуть территорию против них будут применены слезоточивый газ и ударное оружие, возможны и другие меры.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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