Полиция назвала ситуацию с протестующими в Портленде бунтом

ТАСС, 23 августа. Протестующие в Портленде (штат Орегон) в субботу вечером бросали в пытавшихся разогнать их полицейских камни и другие предметы. В ответ на это городские правоохранительные органы потребовали в Twitter , чтобы демонстранты разошлись, и назвали сложившуюся ситуацию бунтом.

По информации агентства Reuters, протестующие собрались возле здания, где расположены офисы разных учреждений, в том числе отделение полиции.

"Когда офицеры попытались разогнать незаконную демонстрацию, в них полетели камни, бутылки и другие опасные предметы. <...> Командир объявил это бунтом", - заявила полиция, отметив, что в случае отказа протестующих покинуть территорию против них будут применены слезоточивый газ и ударное оружие, возможны и другие меры.