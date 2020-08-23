В центре Минска закрыли четыре станции метро

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Метрополитен Минска сообщил в воскресенье о закрытии на вход и выход четырех станций в центре белорусской столицы.

"В 12.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале метрополитена.

В воскресенье на площади Независимости в центре Минска запланирована масштабная акция протеста белорусской оппозиции. К настоящему моменту, как передает корреспондент ТАСС, митингующих на площади еще нет. Между тем запланированный на этот же день автопробег в поддержку президента страны Александра Лукашенко был отменен, по словам организаторов, во избежание провокаций со стороны оппозиции.