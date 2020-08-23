В МВД Белоруссии заявили о задержании 26 граждан на акциях протеста в субботу

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 26 человек за совершение административных правонарушений в ходе прошедших накануне протестных акций. Об этом в воскресенье сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

"Территориальными органами внутренних дел [Белоруссии] задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан", - говорится в сообщении. Отмечается также, что "в связи с проведением на территории Республики Беларусь ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности".

По данным ведомства, за последние сутки не более 6,1 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Белоруссии. "Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек", - говорится в сообщении. При этом в мероприятиях "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" поучаствовали более 30 тыс. человек.

МВД Белоруссии также предупредило о незаконности протестов перед акцией оппозиции. "Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале пресс-секретаря МВД республики Ольги Чемодановой.