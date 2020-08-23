Несколько сотен участников акции белорусской оппозиции направляются в центр Минска

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек начали движение в воскресенье к площади Независимости белорусской столицы для участия в акции протеста, организованной оппозицией.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, одна из колонн, состоящая примерно из двух сотен человек, выдвинулась от станции метро Партизанская в центр города, расстояние до которого составляет около семи километров. В руках люди держат бело-красно-белые флаги. Участники акции также собираются у Минского тракторного завода, сейчас там уже несколько десятков человек. Еще одна колонна выдвинулась из микрорайона Уручье и Новой Боровой в Первомайском районе Минска, она также немногочисленна.

На самой площади Независимости к данному моменту собралось несколько сотен человек.