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В ОДКБ заявили, что Белоруссия не направляла запрос об оказании помощи

Генеральный секретарь организации Станислав Зась считает, что республика справится с внутренними проблемами самостоятельно

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Белоруссия не направляла запросов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась на форуме "Армия-2020".

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"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - сказал он.

Зась пояснил, что при поступлении соответствующего запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса государства.

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