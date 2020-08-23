Несколько тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на площади Независимости в центре Минска на митинг оппозиции, назначенный на 14:00.

Как передает корреспондент ТАСС, люди продолжают подходить к площади многочисленными колоннами. Одновременно большая колонна протестующих от площади Якуба Колоса выдвинулась по проспекту Независимости к стеле "Минск - город-герой". В основном это молодежь, на плечах накинуты бело-красно-белые флаги. Движение транспорта по улицам не прерывается.

Силовики в центре Минска призывают собирающихся на акцию протеста оппозиции разойтись и не нарушать требования законодательства о массовых мероприятиях. "Уважаемые граждане, просьба разойтись", - звучит в мегафон на площади Независимости в белорусской столице, где собралось уже около 500 человек. Силовики призывают "выполнять законные требования органов правопорядка", а также не провоцировать насилие. "В случае невыполнения требований, вы будете привлечены к установленной ответственности", - звучит из мегафона.

Однако люди не покидают площадь, количество участников акции растет. Они собираются в центральной части площади, не подходя к Дому правительства. Обстановка спокойная.

На территории, прилегающей к площади, сконцентрированы силы правоохранительных органов, дежурят машины скорой помощи. Рядом с Домом правительства на улице Советской стоят около двух десятков грузовиков для перевозки личного состава внутренних войск. На кабинах каждой из машин установлены государственные флаги. Несколько автозаков стоят в начале проспекта Независимости рядом со зданием Белгосуниверситета. Дополнительная спецтехника, военные машины и автозаки выехали с базы в районе Минска Уручье в центр города.

Близлежащие магазины и кафе на проспекте Независимости, прилегающему к площади, пока открыты, но их сотрудники отмечают, что готовы закрыться в любой момент. Центральные станции метро - Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы - закрыты на вход и выход, поезда следуют без остановок на этих станциях.