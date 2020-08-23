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Кризис в Белоруссии

СМИ: несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на митинге в Гродно

Как сообщает портал tut.by, по периметру Советской площади стоят автобусы с сотрудниками ОМОНа и милицией

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиции в воскресенье в Гродно собрались на митинг в центре города, сотрудники милиции указывают на то, что мероприятие несанкционированное. Об этом сообщает портал tut.by.

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"К 14.00 на площади Советской начали собираться люди. Они скандируют "Уходи". Гродненцы сообщают, что по периметру площади стоят автобусы с сотрудниками ОМОНа и милицией, - говорится в сообщении. - На площади ходят сотрудники милиции, которые предупреждают о том, что мероприятие несанкционированное. Пока на площади собралось несколько тысяч человек".

По данным СМИ, акции протеста начинаются также в других городах Белоруссии, в частности в Могилеве и Бресте.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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