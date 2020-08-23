СМИ: несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на митинге в Гродно

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиции в воскресенье в Гродно собрались на митинг в центре города, сотрудники милиции указывают на то, что мероприятие несанкционированное. Об этом сообщает портал tut.by .

"К 14.00 на площади Советской начали собираться люди. Они скандируют "Уходи". Гродненцы сообщают, что по периметру площади стоят автобусы с сотрудниками ОМОНа и милицией, - говорится в сообщении. - На площади ходят сотрудники милиции, которые предупреждают о том, что мероприятие несанкционированное. Пока на площади собралось несколько тысяч человек".

По данным СМИ, акции протеста начинаются также в других городах Белоруссии, в частности в Могилеве и Бресте.