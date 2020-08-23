{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Президент Литвы призвал словом и делом поддержать Белоруссию на пути к переменам

Гитанас Науседа намерен принять участие в массовой акции солидарности с протестующими

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом к литовским гражданам словом и делом поддержать соседнюю Белоруссию на пути к переменам. Об этом он заявил в Кайшядорисе, где участвовал в богослужении по случаю 100-летия со дня рождения Винцентаса Сладкявичюса (1920-2000), который с 1988 года был вторым кардиналом за всю историю литовской католической церкви и первым в новейшей истории.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Давайте сами расти и поможем расти нашим братьям-белорусам. Мы можем помочь им добрым словом, поддержкой, своим опытом", - сказал литовский лидер.

В воскресенье он намерен участвовать в массовой акции солидарности с протестующими в Белоруссии после президентских выборов. Для участия в ней зарегистрировались 48 тыс. человек, котоые намерены выстроиться в живую цепочку протяженностью около 35 км от Кафедральной площади в центре столицы Литвы до контрольно-пропускного пункта Медининкай на литовско-белорусской границе.

Теги
БелоруссияЛитваНауседа, ГитанасКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Координационный совет оппозиции Белоруссии добивается рассмотрения дела о выборах в суде
Оппозиция считает это "единственным цивилизационным способом разрешить кризис"
Читать полностью