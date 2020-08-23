Президент Литвы призвал словом и делом поддержать Белоруссию на пути к переменам

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом к литовским гражданам словом и делом поддержать соседнюю Белоруссию на пути к переменам. Об этом он заявил в Кайшядорисе, где участвовал в богослужении по случаю 100-летия со дня рождения Винцентаса Сладкявичюса (1920-2000), который с 1988 года был вторым кардиналом за всю историю литовской католической церкви и первым в новейшей истории.