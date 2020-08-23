Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу в воскресенье в ходе встречи в Москве обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе а также на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

"В ходе встречи глава Минобороны Армении представил своему российскому коллеге сложившуюся ситуацию в регионе после июльских военных действий, а также оперативную обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения огня в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика)", - сообщили в Минобороны Армении. Как отмечается, стороны также обсудили двусторонние вопросы военного сотрудничества и региональные проблемы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке Вооруженных сил Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. О погибших военнослужащих сообщали обе стороны. По их оценкам, с 17 июля обстановка остается относительно спокойной, но информация об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступает практически ежедневно.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.