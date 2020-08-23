Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч человек собрались в воскресенье на площади Независимости в центре Минска на митинг оппозиции, протестующие перекрыли движение по проспекту Независимости.

Как передает корреспондент ТАСС, люди продолжают подходить к площади многочисленными колоннами. Участники протеста постепенно заполняют часть площади у Дома правительства. В районе митинга наблюдаются проблемы с интернетом.

В районе акции на площади Независимости по-прежнему стоят несколько автозаков, в переулках видны внутренние войска, но патрули немногочисленны. Митингу не препятствуют, хотя в мегафон продолжают звучать призывы разойтись.

Одновременно большая колонна протестующих от площади Якуба Колоса выдвинулась по проспекту Независимости к стеле "Минск - город-герой". В основном это молодежь, на плечах накинуты бело-красно-белые флаги. Около стелы сейчас обстановка спокойная, проход к монументу загорожен, скопления силовиков и участников массовых акций нет. В то же время около монумента дежурят несколько военных автомобилей. ГАИ перекрыла движение от стелы по проспекту Победителей к проспекту Независимости.