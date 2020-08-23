В Мали возобновились переговоры между делегацией ЭКОВАС и военными

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Находящая в столице Мали Бамако делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) начала в воскресенье второй раунд переговоров с захватившими в стране власть военными. Об этом сообщил малийский новостной портал "Эйбомако".

Позднее в воскресенье должна состояться встреча Гудлака Джонатана с аккредитованными в Бамако послами стран постоянных членов СБ ООН. В посольстве РФ в Мали заявил ТАСС, что у российского посла "встреча с Джонатаном запланирована".

В минувшую субботу захватившие в стране власть путчисты дали трем членам делегации ЭКОВАС доступ к отстраненному ими от власти президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта. "Мы встретились с президентом Кейта и нашли его в хорошем состоянии", - заявил Гудлак Джонатан. Ибрагим Бубакар Кейт по-прежнему находится на армейской базе Кати, однако условия его содержания улучшились. Один из членов делегации ЭКОВАС сообщил, что Кейта получил возможность поговорить по телефону с президентом Чада Идриссом Деби Итно и специальным представителем ООН в Мали Махаматом Салехом Аннадифом.

"Мы находимся только в начале процесса и еще встретимся с Ибрагимом Бубакаром Кейта", - заявил в воскресенье входящий в делегацию глава Комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Касси Бру. Представители миссии также посетили бывшего премьер-министра Мали Бубу Сиссе и еще с около 20 гражданских и военных лиц, удерживаемых на базе Кати. "Обсуждения проходят в очень открытой атмосфере, и мы почувствовали со стороны военных [захвативших власть] желание продвигаться вперед [на переговорах], - подчеркнул Жан-Клод Касси Бру. - Я надеюсь, что к понедельнику мы сможем все завершить".

Миссия ЭКОВАС

Решение о направлении миссии в Бамако было принято на состоявшемся 20 августа экстренном саммите ЭКОВАС. На нем лидеры 14 государств Западной Африки потребовали восстановить на посту свергнутого мятежниками президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и немедленно вернуть страну в сферу конституционного порядка.

Между тем газета "Журналь дю Мали" сообщила в воскресенье, что среди руководителей стран Западной Африки сейчас усиливаются позиции тех, кто добивается скорейшего достижения соглашения со всеми сторонами в Мали для завершения нынешнего кризиса. О необходимости широкого компромисса заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Сейчас он играет значительную роль в выработке ЭКОВАС гибкого подхода к решению малийского кризиса, отмечает издание.

Гудлак Джонатан уже посещал в минувшем июле Бамако во главе делегации ЭКОВАС в попытке добиться формирования правительства национального единства. Однако захват военными власти в Мали полностью изменил ситуацию.