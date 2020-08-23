Боррель заявил, что ЕС не собирается делать из Белоруссии "вторую Украину"

"Случай Белоруссии несравним с Украиной", - считает Боррель. По его словам, белорусы "просто требуют режима гражданских свобод и прав", а "на демонстрациях нет европейских флагов". "И ЕС тоже не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину, - добавил он. - Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза и которые мы будем поэтому поддерживать".

"Мы не признаем его (Лукашенко - прим. ТАСС) в качестве законного президента. Мы также не признаем Николаса Мадуро, - отметил Боррель. - С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно". "Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - уточнил Боррель.