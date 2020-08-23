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Кризис в Белоруссии

Глава МИД Словакии примет 24 августа поддержавшего протесты посла Белоруссии

Ранее посол Игорь Лещеня подал в отставку, его отозвали в Минск

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/ Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок примет 24 августа выразившего поддержку белорусской оппозиции посла Белоруссии в республике Игоря Лещеню, подавшего в отставку и отозванного в Минск. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок примет в понедельник покидающего республику посла (Белоруссии) Игоря Лещеню", - отмечается в сообщении.

Встреча министра с Лещеней запланирована на 10.30 по центральноевропейскому времени (11.30 мск) в понедельник, 24 августа. Она рассчитана на полчаса. Затем предполагается совместная пресс-конференция.

Лещеня неделю назад выступил с видеообращением, в котором выразил протест против действий белорусских властей по отношению к участникам акций протестов, проходящих после недавних президентских выборов в Белоруссии.

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БелоруссияСловакияКризис в Белоруссии
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