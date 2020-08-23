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Кризис в Белоруссии

В Минске митингующие объявили минуту молчания на площади Независимости

По данным оппозиции, во время протестов погибли четыре человека

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Собравшиеся на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, минута молчания была объявлена в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

По данным оппозиции, в беспорядках от различных травм погибли четыре человека. Правоохранительные органы этого пока не подтверждают, проводится проверка.

После минуты молчания митингующие продолжили скандировать антиправительственные лозунги. Силовики не препятствуют собравшимся, но предупреждают их в громкоговорители о необходимости разойтись и ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

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