В Минске митингующие объявили минуту молчания на площади Независимости

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, минута молчания была объявлена в память о погибших во время протестов, последовавших за объявлением экзитполов по итогам президентских выборов 9 августа.

По данным оппозиции, в беспорядках от различных травм погибли четыре человека. Правоохранительные органы этого пока не подтверждают, проводится проверка.

После минуты молчания митингующие продолжили скандировать антиправительственные лозунги. Силовики не препятствуют собравшимся, но предупреждают их в громкоговорители о необходимости разойтись и ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.