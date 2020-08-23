В Минобороны Азербайджана сообщили, что Шойгу посетит Баку 25 августа с рабочим визитом

БАКУ, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу посетит с рабочим визитом Азербайджан 25 августа. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба азербайджанского Минобороны.

"По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова 25 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершит рабочий визит в Баку", - говорится в сообщении. Других подробностей предстоящего визита оборонное ведомство не приводит.

25 августа в Баку ожидается открытие конкурса "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр. Для участия в них в азербайджанскую столицу прибыли малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738" Каспийской флотилии Военно-морского флота России.

Международный конкурс "Кубок моря" продлится до 4 сентября.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что из-за пандемии коронавируса в "Кубке моря" в этом году не примут участие команды Ирана и Казахстана.