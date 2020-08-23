Белорусские военные оцепили стелу "Минск - город-герой"

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько сотен военных оцепили и взяли под охрану стелу "Минск - город-герой" в белорусской столице. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее ГАИ перекрыла движение от стелы по проспекту Победителей к проспекту Независимости. Около стелы находятся несколько сотен вооруженных военнослужащих, подошедших к монументу от парка Победы, где находится их транспорт. Также в сторону стелы выдвинулись несколько сотен сотрудников ОМОНа. Позже к монументу подъехали несколько автомобилей с проволокой для установки заграждений.

В воскресенье глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что нарушающие порядок и спокойствие у мемориальных объектов Великой Отечественной войны (ВОВ) будут иметь дело не с милицией, а с армией. Он подчеркнул, что Минобороны республики с сегодняшнего дня берет мемориальные объекты под охрану и защиту.