Медведчук назвал главных врагов Украины

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Главные враги Украины, которая отмечает 29-ю годовщину своей независимости, - деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. Такое мнение в воскресенье высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что 24 августа Украина отмечает День независимости, провозглашение которой на всеукраинском референдуме в 1991 году поддержали более 90% граждан страны. Однако, отмечает Медведчук, спустя почти три десятилетия, согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года, только 47,1% украинцев считают День Независимости праздником. "Такое разочарование объясняется в первую очередь экономическими провалами власти, происходившими в последнее время и очевидными даже для нее самой", - пишет Медведчук на сайте партии ОПЗЖ.

Деиндустриализация

Говоря о деградации, Медведчук отметил, что валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990 года. "Наша страна - единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года", - подчеркнул политик. При этом, отмечает он, экономические проблемы сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения: за 29 лет население Украины сократилось с 52 млн до 35 - 32 млн человек.

Медведчук напомнил, что "по итогам 2019 года в товарной структуре экспорта Украины доля сельского хозяйства, минеральных продуктов и недрагоценных металлов составила 74,5%.В первом полугодии 2020 года промышленное производство упало еще на 8,3%, добыча угля снизилась на 24%. "Украину, строившую космические ракеты, создавшую самолет "Мрия" и авианесущий крейсер "Варяг", превратили даже не в "аграрную державу", что является уделом экономически неразвитых стран, а в сырьевой придаток Европы и мира," - пишет оппозиционный политик. Он считает, что курс на деиндустриализацию, "заложенный еще в 2014 году евроинтеграторами, продолжают их идейные последователи".

Деинтеллектуализация

Политик добавил, что на Украине одновременно идут масштабный процесс утечки мозгов и деградирует система образования и подготовки новых кадров. "Этот процесс деинтеллектуализации усугубляется многими разрушительными законами, которые должны быть отменены или радикально изменены. Речь идет о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации", - считает Медведчук.

Он уверен, что "единственным и неотложным решением, направленным на борьбу с врагами Украины, является установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ". "Это позволит стать на путь возрождения украинской промышленности и восстановления целых отраслей индустрии, сделать востребованным труд высококлассных украинских технических специалистов. Именно такие решения могут спасти наших граждан от нищеты, заложить фундамент восстановления экономики, построения независимой и суверенной страны", - заявил Медведчук.