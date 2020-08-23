C военной базы под Багдадом выводят силы международной коалиции

БЕЙРУТ, 23 августа. /ТАСС/. Тренировочный лагерь по подготовке бойцов силовых структур передан в воскресенье иракским властям командованием международной коалиции под эгидой США. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath представитель генштаба ВС Ирака генерал Тахсин аль-Хафаджи. "Объект №8, расположенный на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, покинули американские, австралийские и новозеландские военные инструктора, которые вели там подготовку иракских бойцов", - сказал он.

Всего на базе находилось примерно 2 тыс. иностранных военных, большинство из них передислоцированы в воскресенье из Эт-Таджи в Эрбиль, административный центр курдского автономного района на севере Ирака.

В субботу министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что силы международной коалиции во главе с США выводятся из Эт-Таджи в соответствии с достигнутым двусторонним соглашением, ранее они покинули свои базы в Мосуле, Киркуке и Анбаре. Багдад и Вашингтон создали специальную комиссию для обсуждения механизмов и сроков передислокации сил международной коалиции в Ираке.

В четверг президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты "ждут с нетерпением того дня, когда им не придется держать свои войска в Ираке". По его словам, их численность уже сокращена до очень низкого уровня.

Действия американских ВВС, наносивших удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику со стороны Багдада. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск с территории страны. База Эт-Таджи в последнее время неоднократно подвергалась минометным обстрелам шиитских вооруженных формирований "Аль-Хашд аш-Шааби".