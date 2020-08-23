Протестующие в центре Минска начали движение к гостинице "Планета"

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч протестующих в Минске, собравшихся на площади Независимости, начали движение к гостинице "Планета", расположенной рядом со стелой "Минск - город-герой". Митинг на площади завершился, ее территория пустеет.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, вся колонна протестующих на площади Независимости, где более двух часов проходил оппозиционный митинг, покидает ее, заполонив обширную часть проспекта Независимости. Люди движутся в сторону гостиницы "Планета", расположенной примерно в 2 км от площади.

Движение по прилегающим к проспекту Независимости улицам остановлено, там дежурит ГАИ. Проспект Победителей, на котором расположена стела, полностью закрыт для движения автомобильного транспорта.

У гостиницы запланирован очередной "всеобщий митинг". При этом среди протестующих звучат предостережения не приближаться к военным, которые взяли стелу под охрану. Демонстрантов и военных разделяют около 100 м, люди кричат в сторону военнослужащих: "Армия с народом!"