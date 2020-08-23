СМИ: несколько тысяч человек участвуют в митинге в Гомеле

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в воскресенье принимают участие в массовых несанкционированных акциях оппозиции в белорусском Гомеле. Об этом сообщает портал tut.by .

Многотысячная толпа с бело-красно-белыми и красно-зелеными государственными флагами Белоруссии идет по проспекту Ленина, также люди выстроились вдоль улицы Советская. Площадь Ленина занята поставленной туда два дня назад техникой - комбайнами, грузовиками и асфальтоукладчиками.

Уличные акции противников действующей власти в воскресенье проходят во многих городах Белоруссии, в частности в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Лиде, участие в них принимают десятки тысяч человек.