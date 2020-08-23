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Госдеп подтвердил визит первого замгоссекретаря США в Россию

Ожидается, что с 24 по 27 августа Стивен Бигэн также посетит Литву, Австрию и Украину

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и на Украину. Это подтвердила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

"Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отправится в Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина), чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга для обсуждения ряда региональных и международных вопросов", - говорится в распространенном заявлении.

Кроме того, 27 августа Бигэн также отправится в столицу Австрии, чтобы "встретиться с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека".

Теги
АвстрияУкраинаСШАЛитваРоссияБигэн, Стивен
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