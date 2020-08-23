Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами стран постоянных членов СБ ООН

На встрече, которая прошла в одном из столичных отелей, присутствовал и посол России в Мали Игорь Громыко. В Мали аккредитованы послы всех государств постоянных членов СБ ООН.

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Глава находящейся в Бамако делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила газета Journal du Mali .

Джонатан проинформировал собравшихся о ведущихся уже второй день делегацией ЭКОВАС встречах как с захватившими в Мали власть военными, так и удерживаемым ими отстраненным главой государства Ибрагимом Бубакаром Кейта, бывшим премьер-министром страны Бубу Сиссе и другими высокопоставленными официальными лицами, содержащимися на базе Кати.

По завершении встречи с послами делегация ЭКОВАС отбыла на новый раунд переговоров с созданным военными Национальным комитетом спасения народа (НКСН). Ранее делегацией ЭКОВАС на рассмотрение военных был переданы ряд предложений и сейчас НКСН должен дать на них свой ответ.

Решение о направлении миссии в Бамако было принято на состоявшемся 20 августа экстренном саммите ЭКОВАС. На нем лидеры 14 государств Западной Африки потребовали вернуть Мали в сферу конституционного порядка. Гудлак Джонатан уже посещал в минувшем июле Бамако во главе делегации ЭКОВАС в попытке добиться формирования правительства национального единства. Однако захват военными власти в Мали полностью изменил ситуацию.