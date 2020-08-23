МИД Литвы помогает Тихановской устанавливать контакты с зарубежными странами

ТАСС, 23 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся на территории Литвы, получает помощь от внешнеполитического ведомства страны в установлении контактов с европейскими властями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в воскресенье в интервью телеканалу " Дождь ".

"Поскольку мы предоставили такое "убежище", скажем - это не политическое убежище, она гостит у нас в стране, такой у нее статус - конечно, <...> когда она проявляет это желание, мы помогаем связаться, поговорить по телефону или как-то встретиться по-другому", - сказал он в ответ на вопрос, оказывает ли ведомство коммуникативную или консультативную помощь Тихановской для контакта с представителями европейских властей.

Линкявичюс указал на заинтересованность со стороны журналистов и министров иностранных дел других государств в телефонном разговоре с Тихановской. "Насколько можем, мы этому способствуем. Но она сама решает, когда и с кем и сколько она хочет разговаривать", - отметил он.

Глава литовского МИД подчеркнул, что роль министерства заключается в том, чтобы "помочь тем, кому угрожает опасность". "Но мы не замещаем их деятельность", - объяснил он.

Дипломат также прокомментировал выбор Тихановской Литвы в качестве "убежища". "Это надо ее (Тихановскую - прим. ТАСС) спросить, почему именно к нам, поскольку мы выдали национальную литовскую визу не только ей, но и некоторым другим. <...> Еще в июле месяце. И у нас [на территории страны] были уже ее дети", - сообщил он.