Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Участники акций протеста оппозиции в белорусской столице, которые в воскресенье уже провели несколько многотысячных манифестаций в разных частях Минска, к вечеру двинулись к площади Государственного флага, на пути к которой расположена резиденция президента страны Александра Лукашенко. Но дорогу им по проспекту Победителей возле резиденции перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, митингующие не стали подходить вплотную к выстроившимся в плотную цепь силовикам, остановившись в несколько метрах от них и скандируя ставший уже привычным в эти дни лозунг: "Уходи!"

Через некоторое время основная часть манифестантов развернулась и двинулась обратно по направлению к центру города.

В какой-то момент над митингующими пролетел гражданский вертолет, который совершил затем посадку на территории резиденции. ТАСС не располагает информацией о принадлежности вертолета и целей его полета.

К вечеру работа мобильного интернета в белорусской столице вновь начала работать с перебоями.