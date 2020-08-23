{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

Дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Участники акций протеста оппозиции в белорусской столице, которые в воскресенье уже провели несколько многотысячных манифестаций в разных частях Минска, к вечеру двинулись к площади Государственного флага, на пути к которой расположена резиденция президента страны Александра Лукашенко. Но дорогу им по проспекту Победителей возле резиденции перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, митингующие не стали подходить вплотную к выстроившимся в плотную цепь силовикам, остановившись в несколько метрах от них и скандируя ставший уже привычным в эти дни лозунг: "Уходи!"

Через некоторое время основная часть манифестантов развернулась и двинулась обратно по направлению к центру города.

В какой-то момент над митингующими пролетел гражданский вертолет, который совершил затем посадку на территории резиденции. ТАСС не располагает информацией о принадлежности вертолета и целей его полета.

К вечеру работа мобильного интернета в белорусской столице вновь начала работать с перебоями.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке
Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал
Читать полностью