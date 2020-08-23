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Кризис в Белоруссии
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Скорость мобильного интернета в Минске снизили по требованию госорганов

Как указал оператор связи, цель ограничений - "обеспечение национальной безопасности"
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© EPA-EFE

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора связи A1, размещенном на сайте оператора.

"С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в комментарии.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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