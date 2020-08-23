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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что Венесуэла всегда готова начать диалог с администрацией США

Президент подчеркнул, что следует пересмотреть отношения между Каракасом и Вашингтоном

БОГОТА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы всегда готовы начать диалог с американской администрацией. Такое мнение в воскресенье выразил президент республики Николас Мадуро во время интервью с журналистом Эрнесто Вильегасом.

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"Давайте подождем и посмотрим, что решит американский народ. Независимо от того, кто победит в Соединенных Штатах, <...> мы будем готовы к диалогу с кем бы то ни было, кто бы ни был хозяином Белого дома", - заявил Мадуро, интервью с которым транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский лидер добавил, что следует провести пересмотр отношений между Каракасом и Вашингтоном.

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Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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