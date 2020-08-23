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Кризис в Белоруссии

Пресс-секретарь президента заявила, что Лукашенко никуда не бежал

Президент по-прежнему работает во Дворце независимости

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает находиться и работать во Дворце независимости - своей резиденции в Минске. Об этом в воскресенье заявила телеканалу ОНТ его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры. <...> Дети также были с ним [во дворце]. <...> Президент до сих пор работает во Дворце независимости", - заверила она.

Лукашенко в течение дня контролировал обстановку на фоне акций протестов оппозиции - пресс-секретарь президента.

 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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