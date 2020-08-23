Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске пытались пойти на штурм здания, в котором в этот момент находился президент Белоруссии Александр Лукашенко, но им не хватило смелости, и они побежали. Об этом в воскресенье телеканалу ОНТ заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во Дворце [независимости]. Смелости митингующим хватило ненадолго: люди быстро развернулись и побежали в обратном направлении", - отметила она.