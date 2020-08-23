Более 100 человек провели в Брюсселе акцию солидарности с оппозицией в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Акция солидарности с белорусской оппозицией прошла в воскресенье вечером в Брюсселе. Более 100 человек собрались в парке Пятидесятилетия близ Европейского квартала бельгийской столицы.

Участники акции построились в цепь, сформировав квадрат по периметру площади в центре парка у триумфальной арки. Протестующие с бело-красно-белыми флагами скандировали лозунги: "Жыве Беларусь" ("Живет Белоруссия"), "Уходи", "Не забудем, не простим". Ряд участников акции также держали в руках желто-зелено-красные флаги Литвы и черно-желто-красные флаги Бельгии. Среди участников можно было слышать польскую, французскую, английскую и нидерландскую речь.

"Мы собрались сегодня, чтобы выразить поддержку протестующим в Белоруссии. Наша цель - новые выборы, освобождение всех политзаключенных, наказание сотрудников силовых структур, виновных в репрессиях", - заявила ТАСС одна из организаторов акции Галина Матюшина, активист белорусской общины и член бельгийской партии "Христианские демократы и фламандцы". В 2012-2018 годах она была членом городского совета Антверпена от этой партии, став первым русскоязычным депутатом в бельгийских местных органах власти.

По ее словам, участники акции - жители Бельгии, однако, помимо белорусов, здесь "могут быть и представители других групп населения, поскольку информация об акции распространялась на белорусском, русском и английском языках". По оценкам организаторов, в акции приняли участие от 100 до 150 человек.

Организаторы получили разрешение на проведение мероприятия от городских властей Брюсселя. В соответствии с местными санитарными нормами на акции необходимо было находиться в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. По словам Матюшиной, это уже не первая акция солидарности в Бельгии, их проведением занимается координационная группа активистов белорусской общины. На вопрос ТАСС о финансировании протестной деятельности в Бельгии она ответила, что вся их организация осуществляется "на общественных началах, без какого-либо организованного финансирования". "Все - от получения официальных разрешений и информационной работы в соцсетях до пошива флагов - делают наши активисты", - сказала Матюшина.

В ответ на вопрос, не опасаются ли бельгийские участники движения солидарности с протестующими в Белоруссии, что республика повторит украинский сценарий, если протесты увенчаются успехом, она сказала: "Нисколько. Мы все выступаем <...> только за мирные формы протеста, только за честные выборы". По имеющимся оценкам, в Бельгии проживает свыше 2 тыс. выходцев из Белоруссии, в стране работают четыре общественные организации белорусской диаспоры.