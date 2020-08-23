Twitter снабдил меткой о дезинформации публикацию Трампа о голосовании по почте

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Службы Twitter пометили одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее информацию, вводящую людей в заблуждение. Разъяснения по этому поводу опубликованы в воскресенье службой безопасности соцсети.

Внимание руководства Twitter привлекла публикация Трампа, в которой он в очередной раз подверг критике призывы членов Демократической партии к гражданам США принять участие в ноябрьских выборах посредством почты. В частности, Трамп высказался о том, что использование уличных почтовых ящиков при таком способе голосования может "обернуться катастрофой" для избирательного процесса. Американский лидер также отметил, что почтовые ящики не обрабатываются должным образом в условиях пандемии.

Администрация Twitter отметила, что сообщение Трампа содержит вводящую в заблуждение информацию в области здравоохранения, которая может "отвратить избирателей от участия в голосовании". "В соответствии с нашей политикой данный твит не будет удален, поскольку он важен для обсуждения", - подчеркнули при этом в соцсети.

Руководство Twitter ранее неоднократно помечало сообщения Трампа как нарушающие правила, которые запрещают оправдание насилия. В конце июня газета Politico информировала о том, что администрации Twitter и Facebook удалили видеозапись из публикации президента США после того, как владелец видео обратился с жалобой о нарушении авторских прав.

Республиканец Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте. Он убежден, что этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги выборов. Трамп пояснял, что имеет в виду в первую очередь угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.