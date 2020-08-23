Байден готов вернуть санитарные ограничения в США в случае обострения ситуации с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выразил готовность вновь приостановить работу предприятий и ужесточить санитарные ограничения в стране в случае обострения эпидемиологической ситуации. С таким заявлением он выступил в первом совместном интервью с кандидатом на пост вице-президента от демократов Камалой Харрис, которое они дали телекомпании ABC .

В опубликованном на сайте телекомпании в воскресенье фрагменте ведущий спросил у Байдена о том, будет ли он готов в случае победы на выборах вновь "закрыть страну", если возможное обострение ситуации с распространением коронавируса придется на сезонную эпидемию гриппа. "Я буду готов сделать все, что поможет спасти жизни", - подчеркнул Байден.

"Для того, чтобы страна продолжала функционировать в полную силу, экономика росла, а люди возвращались на рабочие места, необходимо разобраться с вирусом", - указал кандидат от демократов. "Я закрою ее (страну - прим. ТАСС), - ответил он на уточняющий вопрос. - Я буду прислушиваться к мнению ученых". Полностью интервью будет показано позднее в воскресенье.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдались рекордные показатели заболеваемости. Многие местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарно-эпидемиологических ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 5,68 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 176 579 человек, в том числе около 33 тыс. в штате Нью-Йорк, 15,9 тыс. - в Нью-Джерси, 12,1 тыс. - в Калифорнии, 11,5 тыс. - в Техасе и 10,3 тыс. - во Флориде.