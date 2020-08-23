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Кризис в Белоруссии
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В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

Не допущено чрезвычайных происшествий, добавила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии сообщило, что задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе протестных акций в воскресенье в Минске не было.

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"По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий. Штаб еще работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника", - сказала ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, число участников воскресной акции оппозиции "Марш новой Беларуси" назвать сложно. "Люди перемещались, двигались колоннами, не было одной постоянной точки", - пояснила Чемоданова.

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