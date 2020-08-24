Республиканцы США выдвинут Трампа в качестве своего кандидата в президенты

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Правящая Республиканская партия США в понедельник в Шарлотте (штат Северная Каролина) на общенациональном предвыборном съезде выдвинет Дональда Трампа и Майкла Пенса в качестве своих кандидатов на посты президента и вице-президента на предстоящих в ноябре выборах.

Перед этим в течение трех дней - с 21 по 23 августа - в одном из крупнейших выставочных комплексов города Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) провел закрытые заседания, связанные прежде всего с организацией съезда. Четкой границы между совещаниями по линии НКРП и мероприятиями общепартийного съезда на этот раз фактически не было. Виной тому пандемия и введенные из-за нее санитарно-эпидемиологические ограничения, спутавшие планы организации обычного съезда (это партийное собрание проводится каждые четыре года с 1856 года).

Финалом встреч в Шарлотте станет намеченная на понедельник открытая церемония голосования делегатов съезда, в результате которой состоится выдвижение кандидатур Трампа и Пенса. При этом, по данным телекомпании CNN, действующие президент и вице-президент будут присутствовать на этой церемонии, что изначально даже не планировалось. Белый дом сообщил 23 августа, что глава государства прибудет в город в 11:45 по местному времени (18:45 мск). Ожидается, что Трамп выступит с короткой речью перед делегатами.

На этом пребывание части верхушки и актива "Великой старой партии" в Шарлотте завершится.

Однако по 27 августа включительно у республиканцев еще будут идти мероприятия за пределами этого города - в столице страны и находящемся близ нее Балтиморе (штат Мэриленд). Запланированы публичные выступления членов Республиканской партии, родных и близких лидера США, добивающегося переизбрания, а также некоторых тех рядовых американцев, которые оказывают Трампу активную поддержку.

По традиции все это увенчается торжественной речью самого кандидата, то есть Трампа, в которой он даст согласие на то, чтобы представлять на ноябрьских выборах свою партию. Как ожидается, это выступление состоится 27 августа на Южной лужайке Белого дома.

Амбициозные планы

Организаторы съезда обещают провести его на самом высоком уровне. "Вы заметите резкий контраст между мрачным, безрадостным и зацикленном на Дональде Трампе [прошедшем на прошлой неделе] съездом демократов и съездом [республиканцев], посвященном реальным людям, их историям, тому, как политика администрации Трампа изменила их жизнь, а также амбициозной концепции развития страны на следующие четыре года", - рассказала газете "Вашингтон пост" глава НКРП Ронна Макдэниел.

Комментируя предстоящий съезд телеканалу Fox News, Трамп отметил: "Я думаю, мы увидим что-то очень воодушевляющее и позитивное, вот чего бы я хотел".

Проблемы с местом

Крупнейший город Северной Каролины Шарлотт с населением 872,5 тыс. человек был выбран местом проведения съезда еще в июле 2018 года. В 2012 году там прошел Национальный съезд Демократической партии США. Однако в конце мая Трамп поднял вопрос о возможности смены места проведения съезда после того, как губернатор Северной Каролины демократ Рой Купер заявил о необходимости сократить масштабы его проведения в связи с распространением инфекции. После нескольких недель неудачных переговоров в начале июня губернатор отклонил представленные республиканцами планы проведения полномасштабного съезда. Начался поиск нового места, но НКРП принял решение не переносить из Шарлотта организационные партийные мероприятия (21-24 августа) с ограниченным числом делегатов. Республиканцы рассматривали возможность организации съезда в таких городах, как Атланта (штат Джорджия), Даллас (штат Техас), Джексонвилл (штат Флорида), Новый Орлеан (штат Луизиана).

Затем НКРП сообщил о переносе основных мероприятий съезда, в том числе выступлений Трампа и Пенса, в Джексонвилл на 24-27 августа. Некоторые представители местных властей города выступили с критикой данного решения. Дело в том, что к съезду, как правило, начинают готовиться за пару лет до его проведения, это обусловлено необходимостью решения многочисленных организационных вопросов, включая обеспечение безопасности и размещение участников. Руководство правоохранительных органов Джексонвилла в июне предупредило, что не сможет подготовиться к обеспечению безопасности участников съезда на должном уровне в столь сжатые сроки.

Кроме того, в июле во Флориде резко повысился уровень заражения новым коронавирусом. Это стало причиной обсуждения возможности отказа от второй части съезда. 23 июля Трамп объявил, что запланированные в Джексонвилле мероприятия отменяются.

Неизменная платформа

Зато с предвыборной программой у республиканцев неясностей нет (утверждение данного документа является одним из основных моментов общенационального партийного съезда). В июне республиканцы решили ограничиться лишь переработкой платформы от 2016 года. Насколько известно, речь идет о том, что из строго консервативной программы, особенно в социальной сфере, просто исключат нападки на "действующего президента", которым четыре года назад был демократ Барак Обама. Руководство республиканцев решило обойтись без проведения заседания в Шарлотте комитета, отвечающего за разработку новой платформы.

Данное решение не пришлось по вкусу ни консервативному, ни умеренному крылу партии. При этом Трамп заявил, что "предпочел бы новую и обновленную платформу в сокращенной форме, если это возможно".

В принятой в 2016 году 66-страничной предвыборной программе Республиканской партии руководство России подвергалось резкой критике. "Мы встретим возвращение воинственности России с той же решимостью, которая привела к распаду Советского Союза", - писали составители документа. Они утверждали, что политика Москвы "угрожает нациям, обретшим самоопределение после распада Советского Союза". Одновременно республиканцы заверяли "народ России" в уважении к нему и стремлении "поддерживать дружбу".

Программа, впрочем, не является обязательной для исполнения в случае победы на выборах. Она отражает только сиюминутные политические установки, которые лидеры партии хотят обозначить в предвыборной борьбе.

Без прессы

Неразбериха с местом проведения нынешнего съезда республиканцев стала не единственным его серьезным отличием от предыдущих. В начале августа было принято решение впервые в истории провести слет в закрытом для прессы режиме. Однако впоследствии организаторы обещали допустить небольшую группу журналистов с учетом соблюдения всех рекомендаций медиков на церемонию выдвижения кандидатур Трампа и Пенса 24 августа. Между тем в прошлом съезды посещали десятки тысяч людей. Среди них были тысячи представители как американской, так и иностранной прессы, включая корреспондентов ТАСС.

У 74-летнего Трампа в ходе прошедших праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийных активистов) не было внутри партии серьезных соперников, способных помешать набрать необходимое количество голосов для выдвижения в качестве кандидата на пост президента. По подсчетам телекомпании NBC, глава государства заручился поддержкой 2 358 делегатов съезда, а для победы на съезде ему необходимы 1 276 голосов.

В связи с пандемией число делегатов съезда было сокращено с 2 550 до 336 (по шесть от каждого штата, заморских территорий США и столичного округа Колумбия). Голосование большинства делегатов 24 августа будет дистанционным.

"Удаленка" - новая реальность

В таком же онлайн-формате 24-27 августа будут транслироваться агитационные речи знаковых фигур Республиканской партии, хотя некоторые ключевые однопартийцы, к примеру экс-президент Джордж Буш - младший, отказали Трампу в поддержке, а выступавший на съезде демократов бывший госсекретарь США республиканец Колин Пауэлл объявил, что будет голосовать в ноябре за кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. Поддержать однопартийца отказался и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, а ныне сенатор Митт Ромни (от штата Юта), который в последнее время постоянно критикует политику главы государства.

Большинство из выступающих будут находиться в Вашингтоне. 25 августа к американцам из Розового сада Белого дома обратится первая леди США Меланья Трамп. Вице-президент Пенс выступит 26 августа из Форта-Макгенри в Балтиморе. Во время англо-американской войны 1812 года гарнизон этого форта успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота.

С речью в поддержку хозяина Белого дома выступят и простые американцы. Среди них будет семейная пара из города Сент-Луис (штат Миссури), чьи фотографии разлетелись по всему миру. В конце июня Марк и Патриция Макклоски вышли на улицу с оружием, чтобы защитить свой дом от участников движения "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter), которые направлялись к особняку мэра мимо их частной территории. В числе выступающих на съезде будут уроженцы Венесуэлы и Кубы, которые расскажут об "ужасах социализма" в этих странах, что, по версии республиканцев, хотят повторить и их оппоненты-демократы. Ожидается, что и сам американский лидер так или иначе будет появляться каждый раз на этих выступлениях в течение четырех дней.

Трамп ранее сообщил, что даст согласие вновь баллотироваться в президенты от республиканцев 27 августа, находясь на Южной лужайке Белого дома. До этого предполагалось, что президент может выступить и в районе Геттисберга (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США.

По оценке агентства Associated Press, выступление Трампа из официальной резиденции президента "ознаменует беспрецедентное использование федеральной государственной собственности в политических целях партии". Данное решение вызывает также вопросы с юридической точки зрения. Действующий в США с 1939 года закон Хэтча запрещает госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Эксперты считают, что сотрудники аппарата Белого дома, которые будут помогать организовывать выступление Трампа с Южной лужайки, рискуют нарушить данный закон.

Сразу после вечерней речи президента Республиканская партия планирует устроить в американской столице салют. Соответствующая заявка пока изучается Национальной парковой службой, которая входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.

На протяжении всей недели в центре американской столицы ожидаются многотысячные демонстрации как сторонников, так и противников президента.

Шансы на победу

На прошлой неделе американский лидер признал, что шансы на победу на президентских выборах у него и Байдена, скорее всего, будут почти равны. В связи с этим он призвал всех своих сторонников пойти на выборы.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics (RCP), бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 7,6 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 процентных пункта в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

В 1988 году Джордж Буш - старший перед съездом республиканцев за пару месяцев до выборов также отставал по опросам от своего соперника-демократа Майкла Дукакиса. Однако будущий глава государства благодаря успешно проведенному съезду смог набрать популярность и одержать победу.

Трамп не первый американский президент, который сталкивается с трудностями во время кампании по переизбранию. В 2004 году Джорджа Буша - младшего критиковали за войну в Ираке, а 44-й президент Барак Обама в 2012 году столкнулся с проблемой медленного восстановления экономики и невысокого рейтинга одобрения своей работы на высшем государственном посту. Оба в конечном счете смогли переизбраться.

Финишная прямая

По завершении съездов кандидатам на пост президента от Республиканской и Демократической партий и их напарникам предстоит серия встреч один на один на общенациональных теледебатах.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), вторые - 15 октября в Майами (Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Для кандидатов на пост вице-президента - Майкла Пенса и Камалы Харрис - 7 октября будут организованы теледебаты в штате Юта.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия.

Инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.