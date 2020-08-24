СМИ: в ливийских городах Триполи и Мисурата прошли протесты против ухудшения условий жизни

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Акции протеста против ухудшения условий жизни и коррупции чиновников прошли в воскресенье в ливийских городах Триполи и Мисурата.

Как сообщает сайт телеканала Al Arabiya, участники уличных митингов осудили действия Правительства национального согласия, результатом которых стало значительное ухудшение социально-экономической ситуации и обнищание широких слоев населения.

В Триполи люди с национальными флагами в руках собрались на площади Мучеников. "Народ хочет свержения режима! Да здравствует Ливия! Нет коррупции!", - скандировала толпа. На некоторых улицах протестующие начали жечь покрышки. Группы молодых людей пытались перелезть через стены зданий правительственных учреждений.

Силы правопорядка в ответ открыли стрельбу в воздух с целью разогнать участников беспорядков. Обстановка в городе остается напряженной.