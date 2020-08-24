Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях, чтобы сдержать болельщиков

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские спецподразделения в воскресенье применили слезоточивый газ на Елисейских полях для разгона агрессивно настроенных футбольных болельщиков, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотни болельщиков прибывают на центральную улицу Парижа после проигрыша футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) германской "Баварии" в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20. Исход борьбы решил гол, который забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, выступающий в настоящее время за "Баварию".

Болельщики пытаются пробиться с Елисейских полей на площадь генерала Шарля де Голля. Доступ туда перекрыт полицией, которая несколько раз применила слезоточивый газ. Небольшие группы футбольных хулиганов жгут файеры, взрывают петарды, выкрикивают антиправительственные лозунги, пытаются поджигать помойки. В то же время большая часть собравшихся ведет себя спокойно.

Елисейские поля предоставлены болельщикам на два часа после окончания матча. Порядок там, а также в районе стадиона "Парк де Пренс", где проводилась трансляция финального матча, обеспечивают 3 тыс. полицейских и жандармов. По сообщению радиостанции France Info, в районе стадиона после окончания трансляции произошли несколько стычек полиции с хулиганами, есть задержанные.