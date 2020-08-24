Массовые протесты верующих прошли в Черногории перед предстоящими выборами

БЕЛГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Массовые протесты черногорских верующих, выступающих против притеснения Сербской православной церкви (СПЦ) в стране, прошли в воскресенье в Подгорице и многих других городах в преддверии парламентских выборов, назначенных на 30 августа. Трансляцию шествий вели многочисленные верующие в соцсетях, а также ряд оппозиционных порталов, включая IN4S.

По данным этого портала, шествия начались с раннего утра, однако самую большую колонну, шедшую из второго по величине города Никшича в столицу страны, заблокировала черногорская полиция. Правоохранители объясняли свои действия "борьбой с коронавирусом". Однако после многочасового противостояния участников протеста и полицейских блокада автотрасс была снята, а демонстранты примерно в 23:00 по местному времени (00:00 мск понедельника) прибыли в центр столицы к храму Воскресения Христова. Там перед собравшимися выступил лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич.

"Власти пытались сегодня помешать мне прибыть сюда, чтобы выступить перед вами, они запретили проезд участникам автопротестов, но возобновились протестные шествия верующих, которых они не ожидали. Наша победа неизбежна, мы боремся за будущее всех граждан Черногории, и 30 августа станет днем нашей победы. Согласно опросам, оппозиция имеет поддержку, которая даст ей 52 места в парламенте [из 81]. Сейчас прошу вас мирно разойтись по своим домам, но сначала искренне благодарю вас за то, что пришли. Пусть молитва объединит нас", - заявил Кривокапич, после чего толпа в один голос прочитала молитву "Отче наш". Граждане скандировали: "Сербия и Черногория - одна семья", "Победа, победа", "Не отдадим святыни". Также слышались лозунги с обвинениями в адрес президента Мило Джукановича, который находится у власти 29 лет.

Оппозиционные партии Черногории выступят единым списком на предстоящих 30 августа парламентских выборах. Избирательный список коалиции возглавил Кривокапич, который является профессором информатики Университета Подгорицы. Как ранее заявил корреспонденту ТАСС лидер ведущей оппозиционной силы "Демократический фронт" Андрия Мандич, коалиция "За будущее Черногории" объединяет самое большое число оппозиционных партий, внепартийных представителей и профсоюзов. Она объединяет около 10 партий, входящих в политическое движение "Демократический фронт", в коалицию вошли Социалистическая народная партия Черногории, движение "Объединенная Черногория", партия "Настоящая Черногория", Югославская коммунистическая партия Черногории, Рабочая партия, Партия сербских радикалов, Партия пенсионеров, партия "Народное движение".

Мандич сообщил ТАСС, что оппозиция разработала серьезную программу экономического восстановления страны, которая во время избирательной кампании будет разъяснена каждому гражданину Черногории. В случае своей победы на выборах оппозиция намерена во внешней политике восстанавливать братские отношения с Россией и Сербией, а также поддерживать стабильные отношения с Западом.

Позиция церкви

На предстоящих парламентских выборах ключевую роль может сыграть позиция православной церкви. Гонения власти и попытки отнять у церкви ее имущество привели к массовым многомесячным молитвенным протестам в стране.

В преддверии предстоящих выборов духовный лидер страны, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и "голосовать по совести", за "человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной".

Прихожане Сербской православной церкви с конца 2019 года проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В его поддержку проголосовали 45 депутатов в 81-местном парламенте из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря его подписал президент Джуканович.

Он обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Президент заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви власти страны намерены изымать церковную собственность у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая почитаемый в православном мире монастырь Острог.