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Трамп выделил помощь Луизиане и Пуэрто-Рико в связи с приближающимися ураганом и штормом

Президент назвал беспрецедентным тот факт, что оба шторма обрушатся на один штат в столь короткий промежуток времени

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ввела режим чрезвычайного положения в штате Луизиана в связи с приближающимися к его побережью ураганом "Марко" и тропическим штормом "Лаура". Соответствующее заявление Трамп сделал в воскресенье на пресс-конференции в Белом доме.

"Администрация пристально следит за ураганом "Марко" и тропическим штормом "Лаура", - отметил американский лидер. - Ураган "Марко" обрушится на штат Луизиана завтра (в понедельник - прим. ТАСС), а тропический шторм "Лаура" достигнет его территории спустя два дня".

Президент назвал беспрецедентным тот факт, что оба шторма обрушатся на один штат в столь короткий промежуток времени. "К этому моменту они могут набрать силу и нанести ощутимый ущерб на побережье Мексиканского залива, а также в Пуэрто-Рико, - подчеркнул американский лидер. - Я одобрил введение режима чрезвычайного положения в Пуэрто-Рико и в Луизиане". Это позволит американской администрации выделить федеральную помощь местным властям для устранения последствий удара стихии.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость порывов ветра в пределах урагана "Марко" достигает 33 м/с, он движется в сторону американского побережья Мексиканского залива со скоростью 20 км/ч. Порывы ветра в пределах тропического шторма "Лаура" достигают 26 м/с, он движется в том же направлении со скоростью 33 км/ч.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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