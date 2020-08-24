Полиция Парижа задержала 22 нарушителя порядка после финала Лиги чемпионов

ТАСС, 24 августа. Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник 22 человека на улицах французской столицы после поражения футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщило управление столичной полиции.

"К 00:30 [01:30 мск] силы правопорядка произвели 22 задержания", - говорится в публикации управления в Twitter.

Как отметил на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, полиция задерживала "небольшие агрессивные группы, нарушителей спокойствия в 8-м и 7-м округах [Парижа]".

Ранее корреспондент ТАСС сообщил с места событий о том, что болельщики ПСЖ пытались пробиться с Елисейских полей, которые были предоставлены им на два часа после окончания матча, на площадь Шарля де Голля. Доступ туда был перекрыт полицией, которая несколько раз применила слезоточивый газ. Небольшие группы футбольных хулиганов жгли фаеры, взрывали петарды, выкрикивали антиправительственные лозунги и пытались поджигать помойки. В то же время большая часть собравшихся вела себя спокойно.

В финале Лиги чемпионов, который проходил в Лиссабоне, мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Немецкий клуб в шестой раз стал победителем главного европейского клубного турнира. "Бавария" в 11-й раз играла в финале Лиги чемпионов, ПСЖ - впервые.