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Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу

В канцелярии Синдзо Абэ заявили, что новый визит к врачу является продолжением медобследования, начавшегося неделю назад

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник посетил больницу в одном из центральных районов Токио, где неделю назад уже проходил медицинское обследование. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В канцелярии главы японского правительства в то же время подчеркнули, что новый визит к врачу является продолжением медобследования, начавшегося неделю назад. Ранее сам Абэ подчеркивал, что прошел обследование для того, чтобы убедиться в хорошем состоянии собственного здоровья.

В начале августа в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ 6 июля стало плохо в его рабочем кабинете. Источники издания утверждали, что у премьера была рвота с кровью. После этого в его графике был пятичасовой пробел. Кроме того, глава правительства Японии в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом в районе Томигая. 17 августа глава японского правительства прошел медицинское обследование в токийской больнице. Комментируя ситуацию, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что слухи о якобы ухудшающемся состоянии здоровья японского премьера являются сильно преувеличенными.

В понедельник Абэ вышел на первое место по непрерывной длительности нахождения на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет правительство страны 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года действующий глава японского правительства уже занял первое место по суммарной длительности пребывания на посту премьера-министра Японии за всю историю страны.

В 2007 году у главы японского кабмина были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год. Тогда сообщалось, что он переболел язвенным колитом.

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ЯпонияАбэ, Синдзо
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