{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WP: старший советник президента США Конуэй покидает Белый дом

Она объяснила свой уход семейными обстоятельствами

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй покидает свой пост в конце текущего месяца. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По ее данным, Конуэй объяснила свой уход семейными обстоятельствами - необходимостью больше времени уделять детям. "Это полностью мое решение, и я выражаю свое мнение. Со временем я объявлю о будущих планах", - приводит издание ее заявление.

The Washington Post отмечает, что Конуэй, занявшая пост в Белом доме в самом начале президентского срока американского лидера Дональда Трампа, была одним из советников, который дольше всего оставался в команде главы государства. Конуэй также считается одной из наиболее ярых сторонниц Трампа.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу
В канцелярии Синдзо Абэ заявили, что новый визит к врачу является продолжением медобследования, начавшегося неделю назад
Читать полностью