The Daily Beast утверждает, что зять Трампа поддерживает личный контакт с главой РФПИ

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американский портал The Daily Beast утверждает, что зять и старший советник президента США Джаред Кушнер поддерживает личный контакт с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Авторы материала, опубликованного в воскресенье, ссылаются на источники в администрации хозяина Белого дома Дональда Трампа.

По их утверждению, Кушнер и Дмитриев на протяжении нескольких лет "дистанционно и через посредников обсуждали возможности для сотрудничества США и РФ", а также встречались лично. Среди прочего они якобы касались вопросов ближневосточного урегулирования, сокращения уровня добычи нефти и борьбы с распространением нового коронавируса.

Как пишет The Daily Beast, одним из результатов такого сотрудничества стала поставка в США российского медоборудования, в котором Соединенные Штаты нуждались в разгар пандемии. Портал отмечает, что логистическими вопросами приема гуманитарного груза из РФ занимался Госдепартамент, а организационные моменты, в том числе поиск поставщиков, было доверено контролировать лично Кушнеру. Как утверждают источники издания, он лично договорился о поставке гуманитарного груза из РФ и "ускорил заключение сделки о поставке, опираясь на свое личное знакомство с Дмитриевым".

Самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России прибыл 1 апреля в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку российского груза в Соединенные Штаты в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил РФПИ. США при этом оплатили поставку ответного американского груза в РФ.