Взрыв на газопроводе на юге Сирии произошел в результате теракта

ТАСС, 24 августа. Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал Al Ekhbariya слова министра.

Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.

По данным телеканала, пожарным удалось ликвидировать возгорание, вызванное взрывом.

Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на заявление Ганима, что вся территория страны была обесточена из-за взрыва на газопроводе на юге республики. Как сообщил Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Позднее министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли сообщил, что специалистам удалось перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции.